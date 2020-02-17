كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: الطب الشرعي يكذب الرئيس بشأن قتلى الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع إيران إنترناشيونال، بأن رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني، كذب تصريحات الرئيس حسن روحاني بشأن قتلى الاحتجاجات.

وأكد رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني عباس مسجدي آراني، أن الحكومة هي المسؤولة عن إعلان إحصائيات قتلى الاحتجاجات.

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وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد "إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم".

وكشف رئيس منظمة الطب الشرعي، أن المنظمة أخطرت "السلطات المختصة" بما لديها من إحصائیات، مضيفًا: "قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات.. جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي"، نقلًا عن قناة العربية.