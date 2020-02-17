كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات في حادث تصادم بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 38 آخرون، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم علي أحد الطرق السريعة حيث يسود الطقس الثلجي فى جنوب غرب كوريا الجنوبية، حسبما أوضح مسؤولون لشبكة "إيه بي سي نيوز".

وقالت وكالة الشرطة في جيونبوك، إن الحادث ضم حوالي 30 مركبة، بما في ذلك شاحنة كيماوية تحمل حمض النتريك انقلبت واشتعلت فيها النيران داخل نفق.

وقال مسؤول الشرطة جيون جوانج هون إنه لا يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل لأن التحقيق في سبب الحادث مستمر.

وقال كيم جون هو، مسؤول في شركة كوريا للطرق السريعة، إن عمالها قد أزالوا الثلوج في المنطقة قبل وقوع الحادث ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحادث ناجم عن ظروف الطرق الجليدية أو القيادة بلا مبالاة.

