كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. بكين تعتزم إنشاء مصنع جديد للكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الاثنين، أن العاصمة الصينية بكين ستنشئ مصنعًا جديدًا للكمامات خلال ستة أيام فقط لتلبية الطلب المتزايد على معدات الوقاية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة، إن المصنع الذي سيتم تحويله من مبنى صناعي من قبل تشاينا كونستركشن فيرست جروب، سيكون قادرًا على إنتاج 250 ألف كمامة يوميًا، مضيفة، أن العمل بدأ اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يكتمل بحلول يوم السبت، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

يعكس التقدم السريع والطبيع المؤقت لمصنع قدر التدابير المتخذة في مركز تفشي فيروس كورونا في ووهان، في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث تم تحويل المباني لعلاج المرضى المصابين، أو المستشفيات التي بنيت من الصفر، في أيام.

لم يتمكن منتجو الكمامات وغيرها من معدات الحماية في جميع أنحاء العالم من تلبية الطلب في أعقاب تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص في الصين.