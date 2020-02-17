كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية تؤكد إصابة 14 أمريكيًا علي متن سفينة اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه ثبتت إصابة 14 مواطنًا أمريكيًا بفيروس كورونا الجديد خلال إجلاء أكثر من 300 مواطن أمريكي وأفراد أسرهم من سفينة خاضعة للحجر الصحي في اليابان، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

كان الركاب يستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة عندما تلقى المسؤولون الأمريكيون إشعارًا بأن 14 شخصًا قد ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه تم نقل الـ 14 إلى منطقة احتواء على متن طائرة الإخلاء.

واجهت الرحلة السياحية الفاخرة، وكان على متنها أكثر من 3000 راكب، الفيروس في وقت سابق من هذا الشهر، مما تركها وطاقمهم قيد الحبس.

