كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 قتيلًا ضحايا الهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مجهولون على كنيسة في مقاطعة ياغا، التي سبق أن شهدت هجمات إرهابية عدة، على أماكن عبادة.

وقال مسؤول أمني، إن عدد ضحايا الهجوم، الذي وقع أمس الأحد أثناء إقامة القداس في بوركينا فاسو، ارتفع إلى 24 قتيلا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي ديسمبر الماضي، وقع هجوم مماثل، على كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرقي بوركينا فاسو، ما أودى بحياة 14 شخصا.

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وقتل 36 مدنيا في هجوم شنته جماعات مسلحة على سوق قرية ألامو، في مقاطعة سانماتينجا شمالي البلاد، حيث هاجمت الناس هناك قبل إحراقه بالكامل. وبعد ذلك الهجوم بأيام قليلة، وقع هجوم إرهابي آخر على قرية في إقليم سوم بشمال البلاد أيضا، ما أودى بحياة 39 شخصا.

وشهدت بوركينا فاسو، أعمال عنف تسببت في مقتل المئات وأجبر نحو مليون على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.