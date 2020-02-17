كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية تعزز سيطرتها على حلب وتتعهد بالقضاء على المتمردين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش النظام السوري، اليوم الاثنين، أنه سيطر بالكامل على عشرات البلدات في ريف حلب الشمالي الغربي وسيواصل حملته للقضاء على الجماعات المسلحة "أينما وجدت".

ومع ذلك، قالت القوات المسلحة السورية، في بيان، إنها ستواصل ما أسمته "مهمتها المقدسة والنبيلة للقضاء على ما تبقى من المنظمات الإرهابية أينما وجدت على جغرافية سوريا التي عثر عليها"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضافت، أنهم سيطروا بالكامل على عشرات البلدات في ريف حلب الشمالي الغربي.

تقاتل القوات الحكومية، بدعم من الضربات الجوية الروسية الثقيلة، منذ بداية العام لاستعادة ريف حلب وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة حيث يحتل المتمردون المناهضون لرئيس النظام السوري بشار الأسد آخر معاقلهم.

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تم إحراز تقدم بعد قيام قوات الرئيس بشار الأسد بطرد المتمردين من الطريق السريع M5 الذي يربط حلب بدمشق، وإعادة فتح الطريق الأسرع بين أكبر مدينتين في سوريا لأول مرة منذ سنوات في مكسب استراتيجي كبير لـ"الأسد".

دفعت التطورات مئات الآلاف من المدنيين السوريين إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا في أكبر نزوح منفرد للحرب المستمرة منذ تسع سنوات.

كما أزعج التعاون الهش بين أنقرة وموسكو، الذي يدعم الفصائل المتعارضة في الصراع.

من المقرر أن تعقد تركيا وروسيا جولة جديدة من المحادثات في موسكو، اليوم الاثنين، بعد عدة مطالب من أنقرة بأن تتراجع قوات الأسد وأن يتم تطبيق وقف لإطلاق النار.