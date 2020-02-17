كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: طلبات اللجوء من الصين أكثر من الضعف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد طالبي اللجوء إلى ألمانيا من الصين بأكثر من الضعف خلال عام واحد، وفقًا للمكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF) الذي أجاب على سؤال من إحدى الصحف الألمانية.

وتلقت ألمانيا 962 طلبًا من مواطني الصين في عام 2019 - بزيادة عن 447 طلبًا في العام السابق.

زادت الطلبات المقدمة من الأقلية الإثنية اليوغور، والتي تعيش إلى حد كبير في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي في غرب الصين، زيادة كبيرة من 68 طلب لجوء في عام 2018 إلى 193 في عام 2019. وفقًا لإذاعة دويتشة فيلة الألمانية.

وتدرك الحكومة الفيدرالية الألمانية أن الوضع يزداد "سوءًا" بالنسبة للأقليات وأولئك الذين لا يدعمون حكم الحزب الشيوعي الصيني، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الألمانية حول اللجوء والترحيل فيما يتعلق بالصين، تم تقديمه إلى إحدى الصحف.

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وينعكس الاعتراف بتدهور الوضع من الأقليات من قبل الحكومة الألمانية في النسب المئوية لطلبات اللجوء الممنوحة. ولدى الأويغوريين والتبتيين - كلاهما من الأقليات المضطهدة في الصين - فرصة أكبر للقبول، حيث تتمتع طلبات الإيغور بفرصة أكبر من 96٪، والتبتيين بنسبة 75٪، وفقًا للرد الذي قدمته المكتب الإتحادي للهجرة واللاجئين إلى إحدى الصحف.

ويقارن هذا بأقل من 15٪ الممنوحة في حالة الطلبات المقدمة من قبل غالبية الهان الصينية. ومع ذلك، لم يكن هناك سوى 18 من طالبي اللجوء من التبت في عام 2019.

ويُعتقد أن أكثر من مليون من اليوغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم يتم احتجازهم حاليًا في معسكرات إعادة التعليم. في التقرير الذي حصلت عليه إحدى الصحف الألمانية من وزارة الخارجية، ينص على أنه منذ عام 2016 كانت هناك "زيادة مثيرة للقلق في تدابير القمع والسيطرة والتمييز" ضد الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية.

