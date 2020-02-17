كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. الإعلان عن أول إصابة بكورونا على متن دايموند برنسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السفارة الروسية في اليابان، اليوم الاثنين، أن امرأة روسية كانت على متن سفينة الرحلات البحرية دايموند برنسيس التي رست في يوكوهاما باليابان أثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد الفحص الذي أجرته السلطات اليابانية.

وقالت السفارة الروسية، في منشور على موقع فيسبوك، إن المرأة ستنقل إلى المستشفى لعلاجها.

ويعتقد أن المرأة هي أول مواطن روسي يصاب بالفيروس بعد الحالتين السابقتين وجدت في روسيا كانوا من الرعايا الصينيين.