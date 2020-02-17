كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة جندي فرنسي أثناء عمله في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان، اليوم الاثنين، أن جنديًا فرنسيًا توفي أثناء عملياته في بوركينا فاسو.

وقالت الوزارة، إن أسباب وفاة الرقيب مورجان هنري غير معروفة في الوقت الحالي وأنه يجري التحقيق في ملابسات وفاته، وفقًا لوكالة "رويترز".

تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في منطقة الساحل، جنوب الصحراء، في عام 2013 لطرد المتشددين الذين استولوا على شمال مالي في العام السابق.

ومنذ ذلك الحين، أعاد المقاتلون تجميع صفوفهم وعلى مدار العام الماضي، كثف المسلحون هجماتهم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.