كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفن السياحية في العالم تدق أجراس الإنذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سارعت السلطات، اليوم الاثنين لتعقب مئات من ركاب سفن الرحلات البحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم بعد أن أثبتت إصابة امرأة كانت على متنها بفيروس كورونا، مما يسلط الضوء على مخاطر الإصابة بعدوى عالمية متفاقمة.

وعبر البر الرئيسي للصين، قال المسؤولون إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع من 2048 إلى 70548، مع وفاة 1770.

وخارج الصين، تم تأكيد أكثر من 500 إصابة، معظمها في الأشخاص الذين سافروا من المدن الصينية، مع خمس وفيات - في اليابان والفلبين وهونج كونج وتايوان وفرنسا.

وبدا أن اليابان وسنغافورة على وشك الركود، حيث أدى الوباء إلى تعطيل السياحة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، في حين فرضت الصين قيودًا أكثر صرامة لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

وأعلنت شركة "هولند أمريكان لاين" إنها تعمل مع الحكومات وخبراء الصحة لتعقب الركاب الذين غادروا السفينة السياحية ويستردام في كمبوديا بعد أن أثبتت امرأة أمريكية إصابتها بفيروس في ماليزيا.

وقال خط الرحلات البحرية الذي تملكه شركة كرنفال كورب العملاقة للسياحة ان أيا من الركاب البالغ عددهم 1454، وأفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 802 أصيبوا بأي أعراض.

وصرح بيان صادر عن الشركة "سيتم الاتصال بالضيوف الذين عادوا بالفعل إلى ديارهم من قبل دائرة الصحة المحلية الخاصة بهم وسيتم تزويدهم بمزيد من المعلومات. حسبنا ذكرت وكالة رويترز.

وتثير القضية تساؤلات حول كيفية قيام الشركات والبلدان بالتعامل مع المراقبة والحجر الصحي للأشخاص الذين قد يكونوا قد تعرضوا للفيروس الجديد، لأن المرأة قد مرت فترة الحضانة المفترض عادة 14 يومًا.

وكانت السلطات الكمبودية قد سمحت للركاب بالسفر بعد فحوصات طبية عندما رست سفينة الرحلات البحرية يوم الخميس. وقد أمضى أسبوعين في البحر بعد أن رفضته كل من اليابان وتايوان وغوام والفلبين وتايلاند.

لكن يوم السبت قالت ماليزيا إن امرأة أمريكية وصلت إلى كوالالمبور في رحلة مستأجرة أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

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وصرحت السلطات الماليزية إن حوالي 137، من بين 145 راكبًا على متن الطائرة المستأجرة غادروا بالفعل إلى بلدان أخرى اعتبارا من يوم الأحد بعد أن لم تظهر عليهم أي علامات للمرض.

وتم تأكيد سبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن "دايموند برينسيس" المملوكة أيضًا لكرنفال.

يذكر أن الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 3700 محتجزون منذ 3 فبراير. وقد ثبت أن 355 شخصًا كانوا على متنها أصيبوا بالمرض، وهو إلى حد بعيد أكبر مجموعة من الحالات خارج الصين.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الاثنين إن أستراليا ستقوم بإجلاء أكثر من 200 من مواطنيها من السفينة.

وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على الإقراض المتوسط الأجل يوم الاثنين، وهي خطوة من المتوقع أن تمهد الطريق لخفض سعر الفائدة الرئيسي للقرض يوم الخميس، لتخفيض تكاليف الاقتراض للشركات المتضررة من الفيروس.

كما أعلنت بكين عن خطط لتطبيق تخفيضات ضريبية ورسوم مستهدفة ومراحل لمساعدة الشركات.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع العديد من الاقتصاديين تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ومعدل وكالة التصنيف موديز يوم الاثنين خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 للصين إلى 5.2٪.

ويقارن ذلك بالنمو بنسبة 5.7٪ الذي ستحتاجه الصين هذا العام لتحقيق هدفها طويل الأجل المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي على مدار العقد حتى عام 2020، وفقًا لخبير اقتصادي حكومي.

في اليابان، من المتوقع أن يظهر تأثير الفيروس في الربع الحالي، مما يزيد المخاوف من الركود. وينكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2014.