كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول صحي صيني: فيروس كورونا الجديد يمكن الوقاية منه وعلاجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول من اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، بأن فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص في البلاد "يمكن الوقاية منه وعلاجه".

وقالت جوه يان هونج، المشرفة على إدارة المستشفى في اللجنة الوطنية الصحية، في مؤتمر صحفي يومي، إن نسبة المرضى المصابين بمركز تفشي الفيروس في ووهان والذين يعانون من أمراض خطيرة قد انخفضت إلى 18٪ الآن من 38٪ في البداية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".