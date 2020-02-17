كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: البرلمان الصينى قد يؤجل اجتماع مارس السنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجتمع اللجنة العليا بالبرلمان الصيني يوم 24 فبراير الجاري لمناقشة ما اذا كان سيتم تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان بالكامل في مارس وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد، كما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، اليوم الاثنين.

وقالت "شينخوا"، في تقريرها، إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستناقش اقتراحا لتأجيل جلسة مارس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف التقرير، أن الاقتراح قدم اعتقادا بأنه من المهم التركيز على الحد من وباء فيروس كورونا.

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وقال خمسة أشخاص على دراية بالأمر لوكالة "رويترز"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الصين تدرس تأجيل الاجتماعات، المقرر أن تبدأ في 5 مارس، حيث تصارع بكين الوباء الذي أودى بحياة 1770 شخصًا وأصاب ما يقرب من 71000 في البر الرئيسي للصين.

وكشف تقرير "شينخوا"، أن اللجنة ستدرس أيضًا قانونًا مقترحًا يحظر تجارة الحياة البرية ومناقشة بعض التعيينات وعمليات الإقالة في الحكومة.