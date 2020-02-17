كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. تأجيل معرض للسيارات في بكين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الاثنين، تأجيل معرضًا للسيارات في بكين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وحسب وكالة "رويترز"، قال منظمو معرض autoshow في بكين، المقرر عقده في أواخر أبريل، اليوم الاثنين، إن الحدث سيتأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.

عبر البر الرئيسي للصين، قال المسؤولون، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع من 2048 إلى 70548، مع وفاة 1770.