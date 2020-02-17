كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مواجهة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.. اليابان تحد من الحشود العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت اليابان اليوم الاثنين، إنها ستقصر الحشود العامة في طوكيو على منع انتشار الفيروس التاجي القاتل، وإلغاء احتفالات عيد ميلاد الإمبراطور وإغلاق ماراثون طوكيو الشهر المقبل أمام جميع المتسابقين المحترفين.

وهددت تداعيات تفشي المرض، التي بدأت في الصين في ديسمبر، وأدت إلى مقتل أكثر من 1700 شخص، بتهديد الفعاليات العامة الكبيرة وإلحاق أضرار بالإنتاج والسياحة في اليابان.

وقال محللون، إن انتشار مرض جديد، يطلق عليه اسم السارس -2، يمكن أن يقوض النمو وقد يدفع البلاد إلى الركود.

وصرحت وكالة "Imperial House Agency"، إنها ستلغي عنوان عيد ميلاد الإمبراطور "Naruhito" العام في 23 فبراير، وهو الأول له منذ تتويجه في العام الماضي، حيث يجذب الحدث بانتظام عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المناطق الداخلية للقصر الإمبراطوري في قلب طوكيو.

وكانت آخر مرة تم فيها إلغاء الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور عام 1996، وسط أزمة الرهائن في السفارة اليابانية في بيرو.

وأضاف شخص مطلع على المسألة لرويترز، إن منظمي سباق ماراثون طوكيو أحد أكبر السباقات في العالم يقولون، إن المشاركين البالغ عددهم 38 ألفا والذين اشتركوا في سباق 1 مارس لن يسمح لهم بالمنافسة.

وبدلًا من ذلك، سيتم قصر الحدث على المنافسين رفيعي المستوى، حيث تم تسجيل مجموعه 176 متسابقًا من النخبة و30 من نخبة الرياضيين على كرسي متحرك في السباق.

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ورفضت متحدثة باسم مؤسسة ماراثون طوكيو التعليق.

كما إعتبر الماراثون ليس هو الحدث الرياضي الدولي الوحيد في اليابان الذي تأثر به الفيروس، فقد أجلت بطولة كأس العالم فيبا 2021 في اليابان لعبة كرة السلة المؤهلة بين اليابان والصين، والمقرر أصلًا أن تقام بالقرب من طوكيو هذا الأسبوع.

"اختبارات ممرضة إيجابية"

مع ارتفاع عدد المصابين في اليابان إلى أكثر من 400، معظمهم كانوا على متن سفينة سياحية رست في يوكوهاما، قال مستشفى خارج طوكيو، إنها ستتوقف عن استقبال مرضى جدد بعد أن أثبت أحد موظفيها إصابته بالفيروس.

وقال المستشفى في ساغاميهارا على بعد 50 كيلومترا غربي طوكيو، إن ممرضة أصيبت بعد علاج مريض داخلي توفي بسبب المرض هذا الشهر.

فى صباح اليوم الاثنين، وصلت إلى طوكيو ووهان، الصين، مركز اندلاع المرض، رحلة طيران خامسة مستأجرة من قبل الحكومة تقل 65 يابانيا، ليصل بذلك إجمالي عدد العائدين من المدينة إلى 763، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية "NHK".

وصرحت الوزارة، أن مئات الركاب يستعدون للإجلاء من السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي وأثبتت إصابة أحد أعضاء فريق الاختبار من وزارة الصحة اليابانية إصابتها بالمرض.

كما تكثف الشركات التدابير لمنع انتشار الفيروس حيث تم الإبلاغ عن عدد متزايد من الحالات في الأشخاص الذين لم يزروا الصين ولم يكونوا على اتصال مباشر مع الأشخاص الذين يصلون من هناك.

