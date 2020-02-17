كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: وفد منظمة الصحة العالمية سيزور بكين وجوانجدونج وسيتشوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، أن وفداً من خبراء منظمة الصحة العالمية سيزور بكين ومقاطعتي جوانجدونج وسيتشوان ابتداءً من اليوم الاثنين 17 فبراير.

وقد أعلن متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية تفاصيل الزيارة في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأعلنت الصين، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765 حالة، وكشفت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.