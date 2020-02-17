كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا.. خطط لتتبع ركاب سفينة سياحية بعد اكتشاف حالة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدافعت السلطات الصحية في كمبوديا، اليوم الاثنين، لتعقب مئات الركاب الذين غادروا سفينة سياحية الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت امرأة إصابتها بفيروس كورونا، مما زاد المخاوف من انتشار المرض في جميع أنحاء العالم.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت شركة Holland America Line المملوكة لشركة كرنفال كورب العملاقة للسفن، إنها تعمل مع الحكومات وخبراء الصحة لتعقب الركاب.

وأضافت الشركة، في بيان: "سيتم الاتصال بالضيوف الذين عادوا بالفعل إلى وطنهم من قبل دائرة الصحة المحلية الخاصة بهم وسيتم تزويدهم بمزيد من المعلومات".

وأوضحت السلطات، أن نحو 200 راكب من Westerdam عادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد السفر عبر ماليزيا وتايلاند، رغم أن أيًا منهم لم تظهر عليه أي أعراض.

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تثير الحالة الجديدة أسئلة حول كيفية قيام الشركات والبلدان بالتعامل مع المراقبة والحجر الصحي للأشخاص الذين ربما تعرضوا للفيروس الجديد، منذ أن مرت المرأة الأمريكية من سفينة Westerdam السياحية بفترة الحضانة المفترضة عادة وهي 14 يومًا.

شرع في الرحلة حوالي 1،455 راكبًا و 802 من أفراد الطاقم. وأمضوا أسبوعين في البحر بعد أن رفضتهم كل من اليابان وتايوان وغوام والفلبين وتايلاند على الرغم من أن السفينة قالت إنه لم تكن هناك حالات فيروس كورونا.

وفي كمبوديا، قالت الشركة، أيضًا، إن هناك ما لا يقل عن 236 راكباً و 747 من أفراد الطاقم على متن السفينة قبالة مدينة سيهانوكفيل الساحلية.