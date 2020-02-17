كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. لصوص يسرقون 50 علبة من لفائف ورق التواليت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في هونج كونج، اليوم الاثنين، أن لصوص يحملون السكاكين سرقوا 50 علبة من لفائف ورق التواليت من أحد رجال توصيل السوبر ماركت، في إشارة إلى الأوقات التي تشعر فيها المدينة بالقلق من تفشي فيروس كورونا عبر الجسر في البر الرئيسي للصين.

وكما أوردتوكالة "رويترز"، ضبطت الشرطة اثنين من عصابة الثلاثة واستعادت جميع ورق التواليت، بقيمة نحو 1700 دولار هونج كونج (حوالي 220 دولار). كانوا لا يزالون يبحثون عن لص ثالث. ولم تذكر تفاصيل أخرى.

أفرغ الذعر في هونج كونج من فيروس كورونا أرفف السوبر ماركت، حيث قام الناس بتخزين ورق التواليت ومنتجات التنظيف والمواد الغذائية الأساسية.