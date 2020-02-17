مهرجان مراكش يعلن تاريخ دورة 2020.. ويكشف اسم المدير الفني الجديد

أعلن المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، اليوم الاثنين، تاريخ دورته المقبلة، وتعيين مدير فني جديد لها.

وكشفت إدارة المهرجان أن دورة 2020 منه، ستنعقد ما بين 13 و21 نونبر 2020.

وعين المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، “ريمي بونوم”، مديرا فنيا للمهرجان ولـ”ورشات الأطلس”، كذلك.

وبدأت مسيرة “ريمي بونوم” في لبنان، إذ كان مسؤولا ثقافيا في المعهد الفرنسي، قبل أن يقتحم عالم السينما المستقلة “Metropolis”، وينتج فيلم “كل يوم عيد” لصاحبته “ديما الحر” في عام 2009.

وانضم “ريمي بونوم” في عام 2018 إلى الطاقم الفني لمهرجان مراكش، بصفته مبرمجا، ومسؤولا عن “ورشات الأطلس”، المنصة الصناعية المخصصة لسينما القارة الإفريقية، والعالم العربي.

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وسيغادر “ريمي بونوم” مهامه كمسؤول عن أسبوع النقد بعد الدورة المقبلة لمهرجان “كان” للإشراف على الإدارة التقنية لـ”مهرجان مراكش”، و”ورشات الأطلس”.

وتساعد لجنة انتقاء المدير الفني في اختيار الأفلام، وستتشكل من علي حجي (المغرب)، وفرح-كليمونتين دراماني- إسيفو (البنين/ فرنسا)، وأفا كاهن (فرنسا).

وبخصوص مستشاري البرمجة الخاصة بالدورة المقبلة فهم أندريا بيكار (كندا)، وهانية مروة (لبنان)، وغابور غرينر (هنغاريا/النمسا).

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة لـ”ورشات الأطلس” ستجري ما بين 1 و18 نونبر 2020، وستكون تحت إشراف “ثيبو براك” (فرنسا)، المسؤول السابق عن البرمجة في “مهرجان أنجي.