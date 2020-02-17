24 قتيلا في هجوم على كنيسة شمالي بوركينا فاسو

الإثنين 17 فبراير 2020

قُتل 24 شخصا على الأقل في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة بقرية بانسي شمالي بوركينا فاسو.



وقال حاكم منطقة بانسي العقيد سالفو كابوري، في بيان، إن "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصا، بينهم قسّ كنيسة بروتستانتية. ونأسف أيضا على إصابة واختطاف 18 شخصا آخرين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الفور، فيما يتجه الاتهام عادة للتنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة والتي ترتكب جرائم مماثلة.

والأحد، قتل 20 مدنيا، في هجوم إرهابي شنه مسلحون بمقاطعة سينو، شمالي بوركينا فاسو، وفق مصدر أمني.

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وتشهد بوركينا فاسو منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على الرغم من انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

وبعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال إرهابية في شمال مالي، ووصلت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.