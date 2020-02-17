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الكرملين ينفي وجود أي قوات روسية في ليبيا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

نفت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، وجود أي قوات روسية في ليبيا .

 

وأضاف دميتري بيسكوف، الناطق باسم"الكرملين"، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لم يأمر بإرسال قوات إلى هناك".

 

وأوضح بيسكوف، في تصريح لإذاعة "صدى موسكو"، أنه لا قوات روسية في ليبيا.

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وردا على مزاعم تقارير إعلامية حول "مقتل ضابط في ليبيا"، تمت مراسم دفته في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، قال بيسكوف إنه لا يعلم عن ذلك شيئا.

 

وتقود تركيا مزاعم حول دور روسي في ليبيا على أعلى المستويات، وهو ما وصفته موسكو بمزاعم "لا تتوافق مع الواقع".

 

في المقابل، تنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

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