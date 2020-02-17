شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتباط قطر بإيران والإخوان وتركيا وراء انهيار المصالحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:46 مساءً, 17 فبراير 2020 م نقلت صحيفة “ذا أراب ويكلي” البريطانية تقريراً اليوم أرجعت فيه فشل مفاوضات المصالحة بين قطر والرباعي العربي إلى السياسة التي تتبعها الدوحة وبخاصة تحالفها مع تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية والنظام الإيراني.

وجاء في ثنايا التقرير البريطاني إن المحادثات الرامية للمصالحة توقفت فجأة دون إحراز أي تقدم ملموس بسبب السياسات التي تأبى الدوحة التخلي عنها.

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