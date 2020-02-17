شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان في هجوم إرهابي لـ«بوكو حرام» بالكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

قٌتل مدنيان في هجمات إرهابية جديدة طالت بلدات هيتير وأوزال وكوفا وماندوسا الواقعة في محافظات أقصى شمال الكاميرون. وأفادت وكالة الأنباء الكاميرونية اليوم، بأن الهجمات التي نفذتها جماعة بوكو حرام الإرهابية خلفت أيضًا خسائر مادية كبيرة طالت المرافق الحيوية داخل هذه البلدات.

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