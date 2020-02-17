شكرا لقرائتكم خبر عن 99 مصاباً بـ«كورونا» على متن السفينة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 99 حالة مصابة بفيروس المتحور الجديد على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما. ويبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

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