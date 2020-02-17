مرضة تتحدى وباء كورونا بالزواج من خطيبها

قررت الممرضة تانج شينج شينج، تحدي وباء كورونا القاتل، والزواج من خطيبها.
وساعد زملاء الممرضة في المستشفى، الزوجين، في ترتيب تفاصيل حفل زفافها الغريب، إذ ارتدت فستاناً يتلاءم مع الأحداث.
وكان الفستان مصنوعاً من سترة طبية واقية وحملت مجموعة من القفازات المطاطية بدلاً من باقة الزهور، بحسب ماتناقلته وسائل الاعلام الصينية.
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