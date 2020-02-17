بالفيديو جسر الامانة يتسبب بزحامات خانقة تعيق الموظفين عند اوقات الدوام

في صباح كل يوم يصادفك هذا المنظر من الزحامات الخانقة اذا كنت ذاهبا الى عملك او دوامك عبر جسر الامانة الذي يربط منطقة الغدير بالكرادة ، ولعل الكثير يتسائل عن سبب اكتظاظ المركبات في طابور طويل خاصة مع اوقات الدوام .ويتكرر المشهد ذاته يوميا في جسري الربيعي وملعب الشعب ، ليتسبب بجزع الكثير من الموظفين والمواطنين وتأخيرهم عن التزاماتهم ، امانة بغداد بدورها اكدت انها قد وضعت جسر الامانة ضمن خطة قصيرة الامد بعد الانتهاء من سريع محمد القاسم.

لا تزال اغلب جسور العاصمة وشوراعها وانفاقها تفتقر الى الصيانة والتصليح منذ عشرات السنين ، حيث تتسبب بروتينا قاتلا ، وزحامات طويلة في بعض الاحيان بالنسبة للموظفين بصورة يومية.

