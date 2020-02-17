نانسي عجرم تدعو الجميع انتظار قرار القضاء في قضية قتيل فيلتها

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قللت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أهمية القرارات الأخيرة المتعلقة بقضية قتيل فيلتها محمد الموسى، ورفضت التعليق على مجريات التحقيق أثناء مشاركتها في حفل عيد الحب بإستاد القاهرة، مؤكدة أنها لن تتحدث إلا بعد صدور قرار القضاء اللبناني.
وقللت نانسي بطريقة غير مباشرة من أهمية الخطوات الأخيرة المتعلقة بإعادة تشريح جثمان القتيل السوري قائلة: القضية ليس بها أي جديد وما يحدث هو محاولات لدي البعض لإثارة الجدل بأمور غير صحيحة.
يذكر أن نانسي قدمت حفلها بنفس توقيت إطلاق المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل الفيلا، لعدة تغريدات عبر حسابها الشخصي على تويتر، كشفت فيهم عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.
تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم
وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف الى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم امام القضاء"، لتعود قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وسبق أن أعلنت المحامية رهاب بيطار أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.
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