صدور اعمام لتسهيل زيارات المحامين إلى السجون

وقالت رئيسة لجنة العلاقات العامة في النقابة شهد الدليمي، في بيان صحافي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "دائرة الاصلاح والسجون التابعة لوزارة العدل اصدرت اعماماً إلى الاقسام السجنية كافة، لتسهيل اعمال المحامين".وأضافت الدليمي، وهي عضو مجلس نقابة المحامين، أن "الكتاب جاء بناءً على طلب من لجنة العلقات العامة في نقابة المحامين، ويتضمن تسهيل أعمال المحامين عند مراجعتهم الأقسام السجنية التابعة للمديرية، و تقديم التسهيلات اللازمة لهم و ضمان نجاح عملهم .

وشددت الدليمي، على أن "اهمية تسهيل عمل المحامين عند مراجعتهم للسجون وتسهيل الإجراءات الخاصة بإكمال وكالاتهم أو اللقاء بموكليهم".

ولفتت الدليمي، إلى احقية المحامي في "دراسة أي قضية و اللقاء بالمحكومين أو المتهمين الموقوفين ( إن وجدوا ) ، حتى قبل التوكل إعمالاً لنص المادة (٢٧/ أولاً) من قانون المحاماة النافذ".



وأكدت الدليمي، أن "الطلب المقدم إلى دائرة الاصلاح والسجون نص على استثناء المحامين من أي مواعيد للزيارات التي تضعها دوائر الإصلاح و السجون بالعادة".