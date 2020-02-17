بالفيديو مراقبون: استئناف عمل بعثة الناتو في العراق خطوة لفك ارتباط واشنطن ببغداد عسكريا

طلب بعثة حلف شمال الأطلسي الناتو استئناف دورها في العراق واستعدادها لتولي مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي كانت تقوده الولايات المتحدة وموافقة الحكومة العراقية على ذلك الطلب يشير الى اولى خطوات فك الارتباط العسكري بين بغداد وواشنطن وخطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى تسمح للأميركيين بسحب قواتها القتالية من العراق
ويقول دبلوماسي أوروبي إن نقل المسؤوليات إلى الناتو كان على الدوام مؤشرا الى فك ارتباط الولايات المتحدة العسكري ، كمثالين على ذلك قوة K4 في كوسوفو وبعثة الدعم الحازم في أفغانستان ...لكنه شدد على أن هذا لا ينجح إلا إذا تضمنت بعثة الناتو حضورا أميركيا قويا.
وأوضح الدبلوماسي الاوربي أن الطلب الأميركي بنقل بعض أنشطة تدريب القوات العراقية من التحالف الدولي ضد داعش بقيادة أميركية إلى الحلف الأطلسي يندرج في هذا السياق.
وإثر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب بغداد، تصاعدت النقمة ضد الولايات المتحدة في العراق، ما أرغم واشنطن على تعليق عمليات التحالف الدولي والسعي للحد من وجودها خصوصا بعد قرار البرلمان العراقي القاضي بجدولة انسحاب القوات الأجنبية...وكان الحل لتحقيق ذلك تعزيز دور البعثة الأطلسية المنتشرة في العراق منذ 2018.
وتنقسم الآراء العراقية بشأن ما أُعلِن عن موافقة بغداد على تولّي الناتو مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش فبينما يرى البعض في الإعلان التفافاً على قرار البرلمان ومحاولة خداع أميركية ...عد اخرون ذلك خطوة ايجابية أولى ستعقبها خطواتٌ أخرى تحفظ ماء وجه الأميركيين الرافضين لأي انسحاب مذلّ من العراق حيث يتخذون من بعثة الناتو التي تضمّ خمسمئة عنصر بقيادة كندية ساتراً لسحب قواتهم القتالية.
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