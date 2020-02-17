درغام: لتأهيل الاوتوسترادات والطرق الرئيسة المؤدية إلى محافظة عكار

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ الى أن "واقع الطرق العامة في عكار مزر للغاية"، مؤكدا أن "صرخة المواطنين والمارة محقة وهي تعد مطالبة بأبسط حقوق العكاريين الذين يسطرون يوميا في سجلاتهم المزيد من ​ضحايا​ الموت المجاني على الطرق، ويدفعون ثمنا باهظا من أرواح أبنائهم".

وأوضح انه "اتصلنا بوزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ وأطلعناه على الوضع المزري لطريق عام ​برقايل​، وتحديدا في النقطة المحورية عند مفترق البلدة التي تعد مدخلا لاهالي ساحل و​جرد القيطع​، ويعبرها يوميا آلاف المواطنين. وقد أبدى تجاوبا مطلقا ووعد بالمتابعة الفورية". وأمل "أن تنصف عكار في عهده فيتم التعامل معها على أنها محافظة مستقلة، فتحصل على حقوقها كاملة، وخصوصا أننا بحاجة ماسة لتأهيل الاوتوسترادات والطرق الرئيسة المؤدية إلى المحافظة لانها فعلا في حالة يرثى لها".