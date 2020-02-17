فهمي من دار الفتوى: حماية المتظاهرين السلميين من واجبي والمخل بالأمن سيُحاسب

أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​ في تصريح عمن ​دار الفتوى​ بعد لقائه المفتي ​عبداللطيف دريان​ أن "هدفي يتطابق مع هدف المفتي حول وحدة ​لبنان​ واللبنانيين وكذلك في تحصين الوضع الداخلي المتأزم وقد تمنّى لي النجاح في مهمتي ​الأمن​ية".

وأوضح ان "دعم المفتي سيزيد ​الحكومة​ قوة ويساهم في تخطي ​الأزمة​"، مؤكدا ان " حماية ​المتظاهرين​ السلميين من واجبي الإنساني والأخلاقي ولكن المشاغبين سنمنعهم من التعدي على الأملاك العامة والخاصة و​قوى الأمن​ والمخل بالأمن سيُحاسب بحسب الأصول والقوانين".

كما شدد على ان "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ يقوم بجهد متواصل لمعالجة الأزمة في لبنان ويعمل بهدوء وصدق"، مؤكدا انه "لا يوجد أيّ خلاف بيني وبين ​اللواء عماد عثمان​ بل هناك تنسيق دائم معه من أجل مصلحة لبنان والعلاقة جيدة مع دار الفتوى".