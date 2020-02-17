فهمي من دار الفتوى: حماية المتظاهرين السلميين من واجبي والمخل بالأمن سيُحاسب

أكد وزير الداخلية محمد فهمي في تصريح عمن دار الفتوى بعد لقائه المفتي عبداللطيف دريان أن "هدفي يتطابق مع هدف المفتي حول وحدة لبنان واللبنانيين وكذلك في تحصين الوضع الداخلي المتأزم وقد تمنّى لي النجاح في مهمتي الأمنية".
وأوضح ان "دعم المفتي سيزيد الحكومة قوة ويساهم في تخطي الأزمة"، مؤكدا ان " حماية المتظاهرين السلميين من واجبي الإنساني والأخلاقي ولكن المشاغبين سنمنعهم من التعدي على الأملاك العامة والخاصة وقوى الأمن والمخل بالأمن سيُحاسب بحسب الأصول والقوانين".
كما شدد على ان "رئيس الحكومة حسان دياب يقوم بجهد متواصل لمعالجة الأزمة في لبنان ويعمل بهدوء وصدق"، مؤكدا انه "لا يوجد أيّ خلاف بيني وبين اللواء عماد عثمان بل هناك تنسيق دائم معه من أجل مصلحة لبنان والعلاقة جيدة مع دار الفتوى".
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