مركز ضمان حلبا طلب من المضمونين ابراز إفادة تسديد اشتراك من المؤسسة

طلب مركز ضمان حلبا من المستفيدين من ​الضمان​ تقديم طلبات استشارات ​الأدوية​ وقبض شيكات المساعدات المستحقة لهم بدءا من تاريخ 1/4/2020، بإبراز إفادة من المؤسسة التي ينتمي إليها المضمون بأنها سددت كامل إشتراكاتها في الضمان، وفي حال لم يستطع المضمون الحصول عليها يحرم من حقوقه ويمتنع المركز من استلام استشارات الأدوية من المضمون أو تسليمه الشيكات المستحقة له.

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