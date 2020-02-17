الأمن العام: توقيف 18 شخصا بتهم إرتكاب أفعال جرمية

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/02/2020 لغاية 10/02/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- سبعة عشر شخصاً بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخص واحد بجرم استعمال مستندات غير عائدة له.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص .