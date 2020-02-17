بارتفاع 6 وعمق 5 أمتار.. مصر تشيد “جدار فصل” جديد على حدودها مع قطاع غزة

ذكرت قناة إسرائيلية أنّ مصر شرعت في تشييد جدار جديد على حدودها مع قطاع غزة.

وقالت القناة السابعة الخاصة على موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، إن السلطات المصرية بدأت، أواخر الشهر الماضي، في بناء جدار مع قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن الجدار شيد بمسافة 2 كم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البريّ شمالا، وذلك لمنع المسلحين من العبور إلى مصر عبر البرّ والأنفاق تحت الأرض.

ويبلغ ارتفاع الجدار بحسب القناة؛ 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحت الأرض.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مشاريع مصر الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الأمن على الحدود مع قطاع غزة، بحسب القناة.

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ويوم الجمعة الماضي، ذكر موقع “المونيتور” الأمريكي، أنّ الجدار الجديد يتمّ إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلّحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخريّ القديم، الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز الـ10 أمتار.

وفي الـ3 من فبراير الجاري، أعلن الجيش المصري عن اكتشافه نفقًا جنوبي ساحة معكسر رفح الأمني قادماً من قطاع غزّة إلى قلب مدينة رفح المصريّة الحدوديّة بطول يبلغ حوالي الـ3 كيلومترات”.

وجاء الإعلان عن اكتشاف هذا النفق، بعيد مقتل 5 جنود مصريّين وإصابة آخرين في اليوم ذاته، بتفجير عبوة ناسفة في جنوب مدينة الشيخ زويد الحدوديّة مع القطاع.

وفي 11 و14 نونبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إحباط محاولة تسلل لمسلحين، حاولوا العبور إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.

ولا يعد بناء الجدار الإجراء المصري الأول من نوعه، الذي يهدف إلى القضاء على الأنفاق الفلسطينية من قطاع غزة، فقد أنشأت القاهرة منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع، بمسافة 14 كيلومترًا، في أكتوبر من عام 2014، بعرض 500 متر في الجانب المصريّ وعلى طول الحدود، ليصل عرض هذه المنطقة في أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.