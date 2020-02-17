“يوتوبورز” مغربية تصاب بشلل نصفي بسبب إعلان لمركز للطب البديل- فيديو

أصيبت اليوتوبرز المغربية، سارة جو، بشلل نصفي في وجهها، بسبب خضوعها لجلسات علاج طبيعي بالإبر صينية، في بلد إقامتها كوريا الجنوبية.

وقالت سارة جو، أخيرا، من خلال فيديو مطول، سردت فيه تفاصيل ما حصل لها، أن الجلسات، التي خضعت لها في مركز للطب البديل في كوريا تسببت لها في شلل في نصف وجهها، وآلم حاد في عمودها الفقري.

وأبرزت “اليوتوبورز”، التي كانت تصور إعلانا لصالح المركز أن حالتها تلزم الطبيب بضرورة الاطلاع على تقرير عن حالتها، قبل مباشرته لعلاجها، لكن مركز الطب البديل، ممتنع عن منحها إياه.

وقالت اليوتوبرز المغربية بعد نشر قصتها، بواسطة حسابها في “أنستغرام”، أن السفارة المغربية في كوريا دخلت على الخط لمساعدتها على إيجاد حل لأزمتها.