المغني رضا الطالياني أمام المحكمة

يرتقب أن يمثل الفنان رضا الطالياني أمام أنظار المحكمة، اليوم الاثنين، بعد توقيفه من طرف أمن المحمدية، بتهمة سياقة سيارته تحت تأثير الكحول، والتسبب في حادثة سير أدت إلى خسائر مادية.
وعاش الطالياني، أول أمس السبت، واقعة سيئة، إذ تسبب في حادث في طريق زناتة، وتعرضت سيارته، وسيارة أخرى لأضرار، فيما أن شهود عيان من المتجمهرين في مكان الحادث رصدوا قنينة كحول بارزة في سيارة المغني الجزائري.
وتوتر رضا الطالياني إلى درجة كاد أن يرتكب حماقة، إذ عربد بطريقة أوشكت على التحول إلى الضرب، ما دفع رجال الأمن إلى التدخل، والزج به في سيارتهم.
وقضى الطالياني 48 ساعة تحت الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
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