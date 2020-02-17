عبر مسؤولو فريق بورتو البرتغالي عن رغبتهم في التعاقد خلال الصيف المقبل مع المغربي فهد موفي، مدافع فريق تونديلا، وفق ما كشفته مجلة” أبولا”.
وشدد المصدر ذاته على كون اللاعب المغربي نجح في لفت انتباه مجموعة من الفرق الأوروبية بفضل المستويات التي يقدمها مع فريقه مع فريقه الحالي، خلال فعاليات الموسم الجاري.
وأوضح المصدر ذاته أن المدافع المغربي بات مطمحا لمجموعة من الفرق الأوروبية، خاصة من إسبانيا، بينها ليفانتي وآلافيس، مبرزا في السياق ذاته أن بورتو البرتغالي يضعه ضمن إهتماماته تأهبا للموسم الرياضي المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ينافس ليفانتي وآلافيس.. “عملاق” أوروبي “يرغب” في التعاقد مع مدافع مغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.