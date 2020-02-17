ينافس ليفانتي وآلافيس.. “عملاق” أوروبي “يرغب” في التعاقد مع مدافع مغربي

عبر مسؤولو فريق بورتو البرتغالي عن رغبتهم في التعاقد خلال الصيف المقبل مع المغربي فهد موفي، مدافع فريق تونديلا، وفق ما كشفته مجلة” أبولا”.

وشدد المصدر ذاته على كون اللاعب المغربي نجح في لفت انتباه مجموعة من الفرق الأوروبية بفضل المستويات التي يقدمها مع فريقه مع فريقه الحالي، خلال فعاليات الموسم الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن المدافع المغربي بات مطمحا لمجموعة من الفرق الأوروبية، خاصة من إسبانيا، بينها ليفانتي وآلافيس، مبرزا في السياق ذاته أن بورتو البرتغالي يضعه ضمن إهتماماته تأهبا للموسم الرياضي المقبل.