عصام كمال يحتفل في “موروكو مول”.. أطلق أول كليب من ألبومه الجديد – فيديو

أطلق الفنان عصام كمال، يوم الجمعة الماضي، ألبوما جديدا تحت عنوان “ماجيك”، ونظم بمناسبة ذلك حفلا بالمركز التجاري “موروكو مول” في الدارالبيضاء، تزامنا مع عشية عيد الحب.

وكشف عصام كمال أمام جمهوره أولى أعمال ألبومه الجديد، وهو فيديو كليب “نور عيني”، وتم ذلك في أجواء احتفالية، حضرها زوار المركب التجاري.

وفي تصريحه لـ”اليوم24″، أبرز عصام كمال أن كليب نور عيني” انطلاقة لإصدارات ألبومه الجديد، الذي يضم أغان متنوعة، مؤكدا أنه لا يخشى تأثير كثرة الإصدارات الغنائية في عيد الحب على نسب مشاهدة الكليب على يوتوب.

يذكر أن أغنية “نور عيني” من كلمات، وألحان عصام كمال، وتوزيع طارق الحجيلي، ومادارا، أما إخراج الكليب فهو لسفيان المويزغ الشهير بسوفايس.