الصين تسجل 2048 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و105 حالات وفاة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و105 حالات وفاة جديدة من 31 منطقة على مستوى المقاطعة.

وأوضحت اللجنة أنه من بين الوفيات، 100 حالة في مقاطعة خوبي و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونغ ، فيما تم تسجيل 1563 حالة إصابة جديدة مشتبه بها يوم الأحد الماضي. واضافت 1425 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ628 ليصل إلى 10644 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 70548 حتى نهاية يوم أمس، بينما توفي 1770 شخصا جراء الوباء.

وأضافت اللجنة أن 7264 شخصا لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 10844 شخصا.

وقالت اللجنة إن 546016 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين قد تم تعقبهم، من بينهم 28179 شخصا غادروا الملاحظة الطبية يوم الأحد، ولا يزال 150539 آخرين تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم الأحد الماضي، تم تسجيل 57 حالة إصابة بما فيها وفاة واحدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و 10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و20 حالة في تايوان.

وغادر مريضان في هونغ كونغ، وخمسة آخرين في ماكاو واثنان في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.