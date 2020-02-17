طقس الاثنين.. بارد في المرتفعات مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الإثنين، أن يكون الطقس باردا خلال الصباح والليل فوق المرتفعات، فيما ستكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا فوق وسط وجنوب البلاد.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل وستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو ضباب فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسايس. وستهم سحب مدارية أقصى جنوب البلاد مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محلي، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية، وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، وضعيفة معتدلة غربية إلى شمالية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01- و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بمنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و24 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و21 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب وبالسواحل الشمالية. وستكون ما بين 21 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وباقي السهول الشمالية والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 27 و32 درجة بالسهول الوسطى وسوس وأقصى الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين كاب سبارتيل وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.