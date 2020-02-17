إلتون جون يوقف حفلة في أوكلاند بشكل مفاجئ بسبب التهاب رئوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتذر المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إلتون جون لجمهوره أثناء حفل في نيوزيلندا، أمس الأحد، بعد أن فقد صوته بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي مما اضطره لإيقاف الحفل الذي كان يحييه في مدينة أوكلاند.

وبعد اعتذار جون عن توقفه للغناء، انفجر بكاءً في المكان الذي كان مقررا للغناء فيه؛ "استاد ماونت سمارت"، رغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، كما اعتذر عبر حسابه على "إنستغرام" أمس الأحد لجمهوره الذي حضر الحفل.

وكتب في المنشور إنه "أريد أن أشكر كل من حضر الحفل الليلة في أوكلاند. شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال (وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي)، لكنني كنت عازما على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه"، مضيفًا أنه " عزفت وغنيت من كل قلبي حتى لم أعد قادرا على الغناء. أشعر بخيبة أمل واستياء شديد وأسف. بذلت كل ما في وسعي".

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن مسعفين ساعدوا المغني الشهير للنزول من على المسرح، وحصل جون على جائزة الاوسكار أفضل أغنية أصلية، الأسبوع الماضي عن أغنية قدمها في فيلم "روكتمان" الذي يحكي قصة حياته.

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ومن المقرر أن يحيي جون حفليْن آخرين في أوكلاند يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، ومن المتوقع إقامة هذين الحفليْن في موعديهما لأن الأطباء يثقون في تماثل جون للشفاء حسبما أفادت قناة (1نيوز) يوم الاثنين نقلًا عن شركة (تشاج إنترنتيمنت) التي تتولى الدعاية للحفلات.

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