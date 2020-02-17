اليمن: مقتل 18 مسلحا ومباحثات للتهدئة بين السعودية والحوثيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 18 مسلحا من جماعة الحوثي خلال محاولتهم التسلل لقاعدة عسكرية للجيش اليمني بمحافظة الجوف شمالي البلاد، بحسب ما أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، وذلك في الوقت الذي تجرى مباحثات سرية بين جماعة الحوثي والسعودية سعيا للتهدئة.

وأكدت جماعة الحوثيين د وجود محادثات سرية مع السعوديين بحثا عن اتفاق سلام بين الطرفين المتحاربين منذ سنوات في اليمن، وتزامن هذا التأكيد مع اعتراف سعودي بهذه المحادثات بعد نفي وجودها سابقا.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي إن هناك محادثات غير علنية تجرى بين الحوثيين والسعودية.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن أن التصعيد الأخير للعنف باليمن لم يبلغ بعد مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية.

إلى ذلك، نقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري، لم تسمه، إن "قوات الجيش الوطني قتلت 18 مسلحا من جماعة الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل، يوم الأحد، إلى مواقع الجيش في سلسلة جبال الجرشب بمحافظة الجوف".

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وأضافت أن "عددا من عناصر الحوثيين أصيبوا أثناء محاولة التسلل"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين، بشأن ذلك التسلل في المحافظة التي شهدت، الجمعة، تحطم مقاتلة سعودية قالت جماعة الحوثي إنها أسقطتها.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.