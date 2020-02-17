شفاعمرو: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، أطلقت عيارات نارية باتجاه شخصين في شفاعمرو، ما أسفر عن إصابتهما بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة، أحيلا للعلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين، ولم تعرف خلفية الجريمة.

ووفقا لمصدر في شفاعمرو فإنه للمرة الثانية اقترفت جريمة إطلاق نار على معرض سيارات في المدينة وأصيب شخصان بجروح متفاوتة.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.