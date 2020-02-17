مداهمات واعتقالات بالضفة وتوغل عسكري في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما توغلت آليات عسكرية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صابر عيسى زماعرة بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حلحول.

أما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عثمان نخلة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه بمخيم الجلزون.

بينما في محافظة نابلس، شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في بلدة تل.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة تل بعد منتصف الليل، وداهمت عدة منازل غالبيتها لأسرى محررين، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب.

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كما استجوبت قوات الاحتلال أصحاب تلك المنازل، وأوصلت لهم رسائل تحذيرية.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سميح سويلم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

إلى ذلك، توغلت جرافات عسكرية لجيش الاحتلال، لمسافة محدودة، شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه رعاة أغنام شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وباشرت الجرافات بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للسياج، بإسناد من جيبات وآليات عسكرية تتمركز في الداخل.

وأطق جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه رعاة أغنام، قرب بوابة "أبو ريدة" شرقي بلدة خزاعة، شرقي خان يونس، دون إصابات.