شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش بحجة تستولي على صاروخ إيراني متطور (صورة) والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 استولت قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، سلاحاً إيرانياً متطوراً تستخدمه ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية أن السلاح الذي تم اغتنامه صاروخ إيراني جديد موجه من نوع "طوفان" نسخة من صواريخ "تاو TOW" المضادة للدروع. Advertisements وقالت المصادر إن هذه النوعية من الصواريخ وصلت مؤخراً إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، وتستخدمه ميليشيا الحوثي الانقلابية في معاركها بمحافظة حجة. وكان الجيش الاميركي أعلن، الخميس الماضي، أن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد تحمل أسلحة يعتقد بأنها "من تصميم وتصنيع" إيراني تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

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