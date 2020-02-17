شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحقق إنجاز تاريخي هو الأول عربياً والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 كشف نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنجاح تاريخي تحققه الإمارات هو الأول عربياً .

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