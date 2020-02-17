- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحقق إنجاز تاريخي هو الأول عربياً والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
كشف نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنجاح تاريخي تحققه الإمارات هو الأول عربياً .
وقال آل مكتوم في تغريدة له بتويتر، "محطة جديدة وصلتها الامارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية" .
وأضاف "أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في براكة والتي ستبدأ العمل قريباً. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي أبناء الإمارات" .. مباركاً للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هذا الإنجاز التاريخي .
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تحقق إنجاز تاريخي هو الأول عربياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.