الدبيش : الميليشيات فشلت في تحقيق أي تقدم بالساحل الغربي مثل الجوف ونهم

الإثنين 17 فبراير 2020

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، وضاح الدبيش، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية فشلت في تحقيق أي تقدم أو إنتصار في جبهات السال الغربي كما حصل في جبهات صنعاء والجوف ومأرب .



وأكد الدبيش في تصريحات نشرتها يومية الإمارات اليوم، ان الميليشيات فتحت معارك مكتملة الأركان ضد القوات المشتركة في جبهات الدريهمي وحيس والتحتيا، وداخل مدينة الحديدة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، بما فيها الصواريخ، بهدف تحقيق أي تقدم أو انتصار، كما حصل في جبهات صنعاء والجوف ومأرب، لكنها فشلت نتيجة صمود القوات المشتركة في مواقعها.

وأوضح الدبيش أن خطط ميليشيات الحوثي فشلت في جبهات الساحل رغم استعانتها بخبراء أجانب في قيادة المعارك الأخيرة، التي حاولت من خلالها اختراق جبهات الدريهمي والتحيتا وحيس، لكنها تكبدت خسائر كبيرة في صفوف عناصرها، لافتاً إلى أن القوات المشتركة تمكنت خلال تلك المعارك من تدمير مربضين للمدفعية، استحدثتهما الميليشيات الحوثية لقصف قرى آهلة بالسكان في مديرية الدريهمي، إلى جانب إفشال عمليات استحداث مواقع في محيط التحيتا ومنطقة الجاح في بيت الفقيه.

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وأضاف أن القوات المشتركة رصدت مصادر النيران، وتمكنت من دك مربضين لمدفعية الميليشيات وتحصيناتها، وأدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصرهم، بينهم قيادات ميدانية بارزة، وآخرون أجانب.

في الأثناء، واصلت الميليشيات قصف مواقع القوات اليمنية المشتركة في منطقة الجبلية، جنوب مديرية التحيتا، طالت مزارع السكان في المنطقة، ما أدى إلى إصابة طفل بشظية قذيفة مدفعية أطلقتها الميليشيات، وتم إسعافه إلى مستشفى الخوخة الميداني.

كما عمدت الميليشيات إلى قصف مناطق متفرقة من مديرية حيس بأكثر من 11 قذيفة هاون، فضلاً عن قصفها قريتَي الشجن والجربة بمديرية الدريهمي، وأخرى في شارعَي صنعاء والخمسين داخل مدينة الحديدة، بعدد من صواريخ الكاتيوشا.