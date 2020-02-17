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ضبط خلية تجسس حوثية في مارب يتزعمها قيادي إصلاحي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

كشفت مصادر عسكرية عن ضبط قوات الجيش والأمن في محافظة مأرب خلية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية يتزعمها قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح .

 

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وقالت مصادر أمنية أن قوات الجيش والأمن في مأرب ضبطت خلية تجسس تابعة لميليشيات الحوثي، يقودها أحد قيادات الجيش المحسوبة على حزب «الإصلاح»، يدعى خالد الأمير، المسؤول المباشر عن هيئة الإسناد والدعم اللوجستي في وزارة الدفاع اليمنية.

 

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والأمن دهمت منزل الأمير في مأرب، مساء الجمعة، والقت القبض عليه وعلى زوج ابنته، بتهمة التجسس وتقديم معلومات وإحداثيات للميليشيات الحوثية، مشيرة إلى أنه تم ضبط مقاطع فيديو ورسائل في هاتفه، تؤكد اشتراكه في عملية تجسس خطيرة مع الحوثيين.

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