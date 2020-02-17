شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء لودر بمحافظة أبين والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 تشهد أجواء مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، في الأثناء تحليقاً مكثفاً لمقاتلات التحالف العربي .

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت بكثافة في اجواء منطقة ثره ومديرية مكيراس. Advertisements ويأتي هذا التحليق بالتزامن مع قدوم تعزيزات حوثية إلى مكيراس منذ أسابيع. وتشهد جبهة ثره بمديرية لودر منذ أسبوعين اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي.

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