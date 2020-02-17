- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء لودر بمحافظة أبين والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
تشهد أجواء مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، في الأثناء تحليقاً مكثفاً لمقاتلات التحالف العربي .
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت بكثافة في اجواء منطقة ثره ومديرية مكيراس.
ويأتي هذا التحليق بالتزامن مع قدوم تعزيزات حوثية إلى مكيراس منذ أسابيع.
وتشهد جبهة ثره بمديرية لودر منذ أسبوعين اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيا الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء لودر بمحافظة أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.