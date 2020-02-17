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تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصمة صنعاء اليوم الإثنين، شباط 17، 2020.

 

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وقال مصدر إن أجواء صنعاء وضواحيها شهدت تحليقا مكثفا لمقاتلات التحالف العربي، دون أن تشن غارات داخل المدينة حتى لحظة كتابة الخبر.

 

وكثف التحالف قصفه لمواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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