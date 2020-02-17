شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء العاصمة صنعاء اليوم الإثنين، شباط 17، 2020.

Advertisements وقال مصدر إن أجواء صنعاء وضواحيها شهدت تحليقا مكثفا لمقاتلات التحالف العربي، دون أن تشن غارات داخل المدينة حتى لحظة كتابة الخبر. وكثف التحالف قصفه لمواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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