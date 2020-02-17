شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تشن هجوما واسعا في معقل زعيم المليشيا بصعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 أكد الجيش الوطني تنفيذ هجوم واسع على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة "مران" معقل زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية" سبأ" عن قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي قوله: إن قوات الجيش مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف العربي شنت هجوما واسعاً على مواقع الميليشيا على تخوم جبل"العقيم" المطل على جبال "المسطبة والمروي" بمنطقة مران. Advertisements وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر المليشيا وتدمير آليات عسكرية تابعة للمليشيا". وتابع، أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للميليشيا الإرهابية القادمة من مديرية الظاهر، ما أسفر عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها".

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